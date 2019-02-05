Baba Vanga'yı unutturan Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Her dediği çıkıyor
Onun her dediği çıktı ama dünyanın en ünsüz kahini o olabilir... Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri daha önce defalarca duydunuz. Kehanetleri hiç yabana atılacak cinsten değil. Onların yanı sıra bir isim daha var kehanetleri ile dünyanın kaderini çizen. O da İngiltere'de yaşamış Shipton Ana. Hayatı ile oldukça dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri...
17. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666'daki Londra veba salgınını ve yangınını öngördü. Tarihçi Pepys'in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı bilinmiyor, Kardinal Wolsey´in ölümünden sonra, sessiz ve sakin bir yaşam sürdürdüğü sanılıyor, zaten kaynaklarda nedense Wolsey olayından sonra ayrıntılı bilgilere artık rastlanmıyor, sanki o andan sonra Shipton Ana'dan söz etmek yasaklanmış gibi...
Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough'da Dropping Well yakınlarında öldü. Öldüğünde tüm Britanya'da tanınan ve sayılan bir kahineydi. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemişti, bu nedenle yaşamı boyunca engizisyondan hiç korkmadı, meslektaşlarının peş peşe öldürüldükleri Orta Çağ'da Shipton Ana, kendisine dokunamayacaklarını biliyordu. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi sözüyle üç yirmi ve bir onüç yıl yaşamıştı.