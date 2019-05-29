Shell çekiliş kampanyası asil ve yedek talihlileri (2019 sonuçları)
2019 Shell çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı. Shell ClubSmart kart ile her 60 TL'lik akaryakıt veya otogaz alımına 1 çekiliş hakkı kazandıran kampanyanın asil ve yedek talihlilerinin isimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Shell çekiliş kampanyasının sonuçları.
29.05.2019 11:04
- Son Güncelleme: 29.05.2019 11:06
Shell ClubSmart kart ile her 125 TL'lik Shell V-Power alımına 1 çekiliş hakkı kazandıran ve 250 kişiye toplamda 250 bin lira değerindeki yakıt hediye eden kampanya sonuçlandı. 23 Mayıs 2019 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonunda kampanya kazananlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Öte yandan bazı detaylara dikkat etmeniz gerek.
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