Shell çekiliş kampanyası asil ve yedek talihlileri (2019 sonuçları)

Shell ClubSmart kart ile her 125 TL'lik Shell V-Power alımına 1 çekiliş hakkı kazandıran ve 250 kişiye toplamda 250 bin lira değerindeki yakıt hediye eden kampanya sonuçlandı. 23 Mayıs 2019 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonunda kampanya kazananlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Öte yandan bazı detaylara dikkat etmeniz gerek.