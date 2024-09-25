Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni gözlatına alındı | Mide bulandıran paylaşımlar

Polis Memuru Şeyda Yılmaz 'ı şehit eden Yunus Emre Geçti 'nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.

