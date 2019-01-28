Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!
ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı, çıktığı seyahat sonrası karardı. 2017 yılında doktora giden Rachel Star Withers, 2017 yılında doktora gitti ve en büyük şoklardan birini yaşadı. Bu kızarıklara neden olan şey sizi çok şaşırtacak.
28.01.2019 11:39 - Son Güncelleme: 28.01.2019 11:55
ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı vücudunda başlayan daha sonra yüzüne kadar sıçrayan kızarıklar sebebiyle kabusa döndü. Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi. Doktorlar kadının vücudundaki kızarıkların sebebini ilk başlarda bir türlü anlayamadı. Kızarıklara sebep olan gerçek ise herkesi şoke edecek türden.
DİĞER GALERİLER