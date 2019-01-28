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Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı, çıktığı seyahat sonrası karardı. 2017 yılında doktora giden Rachel Star Withers, 2017 yılında doktora gitti ve en büyük şoklardan birini yaşadı. Bu kızarıklara neden olan şey sizi çok şaşırtacak.

28.01.2019 11:39 - Son Güncelleme: 28.01.2019 11:55
Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı vücudunda başlayan daha sonra yüzüne kadar sıçrayan kızarıklar sebebiyle kabusa döndü. Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi. Doktorlar kadının vücudundaki kızarıkların sebebini ilk başlarda bir türlü anlayamadı. Kızarıklara sebep olan gerçek ise herkesi şoke edecek türden.

Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı yüzünde ve vücudunda başlayan yaralar yüzünde kabusa döndü.

Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Kızarıklıklar Rachel'in göğüs bölgesinde başladı yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

Doktorlar Rachel'ın kistik akne sorunu olduğu teşhisinde bulundu. Uzun süre kistik akne tedavisi gören Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi.

Seyahat sırasında kaptığı şey yüzünden hayatı karardı!

2018 yılında Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.

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