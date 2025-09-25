Seneler önce Artvin Borçka’da keşfedildi: 1200 yıllık tarih böyle yok oldu

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİYDİ ŞİMDİ YERİNDE YELLER ESİYOR

Borçka ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Atanoğlu köyünde, Klaskur Deresi üzerinde inci bir gerdanlık gibi duran köprü, yıllarca doğanın içinde gizli kalmıştı. Yeniden keşfedilmesiyle birlikte, kısa sürede özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severler için vazgeçilmez bir rota haline gelmişti. Ormanın yeşiliyle derenin mavisini birleştiren konumu, onu adeta bir masal diyarına çeviriyordu.

Aktif olarak kullanılmayan eski bir patika üzerinde yer almasına rağmen, estetik güzelliği nedeniyle bölgeye gelen gelin ve damatların en romantik anlarına fon oluyordu. Düğün albümlerini süsleyen bu tarihi yapı, artık sadece o fotoğraflarda ve anılarda yaşayacak.