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Semanur Arslan'ın telefonundan çıkan mesaj herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?

27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ölümü, geride birçok soru işareti bıraktı. Ailesi, Semanur'un intihar etmeyeceğini belirterek bunun intihar süsü verilmiş bir cinayet olabileceğini iddia etti. Genç kadının şifreli telefonunda bulunan intihar mektubu şüpheleri artırırken, olayla ilgili araştırmalarda ise yeni bulgulara ulaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:02 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:02
Semanur Arslan’ın telefonundan çıkan mesaj herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?

Binicilik öğretmeni olan 27 yaşındaki Semanur Arslan 20 Ekim'de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende oturan arkadaşlarına oturmaya gitti. Ancak o gece 43. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Semanur Arslan’ın telefonundan çıkan mesaj herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede ölen kişinin Semanur Arslan olduğu ve 43. kattan düştüğü tespit edildi.

Semanur Arslan’ın telefonundan çıkan mesaj herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?


"ERKEK ARKADAŞI İLE PROBLEMİ VARDI"
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D.'nin Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söyledi. Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

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