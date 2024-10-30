Semanur Arslan’ın telefonundan çıkan mesaj herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?

Binicilik öğretmeni olan 27 yaşındaki Semanur Arslan 20 Ekim'de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende oturan arkadaşlarına oturmaya gitti. Ancak o gece 43. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede ölen kişinin Semanur Arslan olduğu ve 43. kattan düştüğü tespit edildi.