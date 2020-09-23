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"Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...

23.09.2020 07:06 - Son Güncelleme:
Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...

Ancak bazı fotoğraflar oldukça tehlikeli yerlerde çekilmiş.

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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...

Tıpkı bu fotoğraf gibi...

Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...
Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...

Bu görüntüyü görenler ise genç kızın hala hayatta olduğu için çok şanslı yorumlarını yapıyor.

Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...
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