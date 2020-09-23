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"Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki! Her şey bir anda oldu...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...

23.09.2020 07:06 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





