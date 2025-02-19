Selçuk Üniversitesi'ndeki saldırıda korkunç detay! Öğrenci hocasına mı aşıktı? Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci silahıyla dekan yardımcısını yaraladı. Ardından ise intihar etmek istedi. Saldırının perde arkasındaki nedenin platonik aşk olduğu iddia edildi. İşte kan donduran detaylar...
Konya
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Okulun 23 yaşındaki öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı vurup intihar girişiminde bulundu. Olayın perde arkasındaki detaylar ise gün yüzüne çıktı. ÇİFT TABANCA İLE OKULA GELDİ
Sabah'ın haberine göre saldırganın aynı fakültede görevli Doç. Dr. F.Z.E.'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çift tabancayla okula geldi.
KAPIYI KİLİTLEDİ
Fakülteye giren Ergüder önce dersliklerin bulunduğu kata çıktı. Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise hemen Doç. Dr. F.Z.E.'yi odasına çağırdı ve kapıyı kilitledi.
Daha sonra dekanlığın bulunduğu kata gelerek dekanla görüşmek istediğini söyleyen Ergüder görevliler tarafından engellendi. Bu sırada Doç. Dr. F.Z.E. de KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı
Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı gören Yeşildal engel olmak istese de başarılı olamadı. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Ergüder'in silahı ateşlemesiyle göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına da zarar vermemesi için mücadelesini sürdürdü. Kısa sürede gelen polisleri gören Ergüder, vurduğu Yeşildal'ın odasına girerek intihar girişiminde bulundu.