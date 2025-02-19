Daha sonra dekanlığın bulunduğu kata gelerek dekanla görüşmek istediğini söyleyen Ergüder görevliler tarafından engellendi. Bu sırada Doç. Dr. F.Z.E. de KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı gören Yeşildal engel olmak istese de başarılı olamadı.