Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Diyabet Hastaları İçin Oruç Önerileri

🔷 Diyabet hastalarının oruç tutması durumunda, özellikle insülin kullanan hastalara oruç tutmamalarını önerdiklerini belirten Gemcioğlu, "İnsülin kullanan hastalarda şeker düşüklüğü ciddi risk oluşturabilir. Ancak kan şekeri kontrol altında olan, ilaç kullanımı sınırlı hastalarımızın oruç tutmasını öneriyoruz. İlaçlarını sahur ve iftar saatlerine göre ayarlayarak oruç tutmaları daha güvenli olur." dedi. Ayrıca, gün içerisinde aşırı efor sarf edilmemesi ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Tansiyon Hastaları İçin Uyarılar

🔷 Hipertansiyon hastalarının oruç tutarken kan basınçlarını kontrol ettirdikten sonra, ilacın dozunun sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenebileceğini belirten Gemcioğlu, "Eğer kan basıncı çok yüksekse ve kontrol altında değilse, bu hastaların oruç tutmamaları daha uygun olacaktır." dedi.