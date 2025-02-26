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Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, oruç tutup tutamayacakları konusunda tereddüte düşüyor. Bunlar arasında sıkça karşılaşılan hastalıklardan biri de diyabet. Diyabet, ülkemizde oldukça yaygın bir sağlık sorunu olup, yeterli dikkat gösterilmediğinde ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Peki diyabet hastaları oruç tutabilir mi? İşte uzmanlardan diyabetli oruç tutanlar için beslenme tavsiyeleri…

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takvim.com.tr
Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Oruç tutan diyabetlilerin dikkat etmesi gerekenler, hastalığın tipi ve mevcut komplikasyonlarına bağlı olarak değişir. Diyabet hastalarının sıkça sorduğu "Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tutan diyabetliler nasıl beslenmeli?" sorularına Ankara Etlik Şehir Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu yanıtladı. İşte şeker hastaları için Ramazan rehberi…

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

🔷 Ankara Etlik Şehir Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, diyabet, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışarak ayrıntılı tetkiklerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

🔷 Gemcioğlu yaptığı açıklamada, Ramazan ayında oruç tutmayı planlayan kronik hastaların dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında bilgi verdi. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, romatizma ve kanser gibi hastalıkları olan bireylerden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Gemcioğlu, her hastalığın ve hastanın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Diyabet Hastaları İçin Oruç Önerileri

🔷 Diyabet hastalarının oruç tutması durumunda, özellikle insülin kullanan hastalara oruç tutmamalarını önerdiklerini belirten Gemcioğlu, "İnsülin kullanan hastalarda şeker düşüklüğü ciddi risk oluşturabilir. Ancak kan şekeri kontrol altında olan, ilaç kullanımı sınırlı hastalarımızın oruç tutmasını öneriyoruz. İlaçlarını sahur ve iftar saatlerine göre ayarlayarak oruç tutmaları daha güvenli olur." dedi. Ayrıca, gün içerisinde aşırı efor sarf edilmemesi ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Tansiyon Hastaları İçin Uyarılar

🔷 Hipertansiyon hastalarının oruç tutarken kan basınçlarını kontrol ettirdikten sonra, ilacın dozunun sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenebileceğini belirten Gemcioğlu, "Eğer kan basıncı çok yüksekse ve kontrol altında değilse, bu hastaların oruç tutmamaları daha uygun olacaktır." dedi.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Kalp Hastaları ve Oruç

🔷 Kalp hastalıkları için, kalp yetmezliği bulunan hastaların oruç tutmamalarını önerdiklerini söyleyen Gemcioğlu, "Ancak sadece ilaç tedavisi gören ve kalp yetmezliği olmayan hastalar, ilaçlarını düzenleyerek oruç tutabilirler." şeklinde açıklama yaptı.

Kemoterapi ve Diyaliz Hastalarına Oruç Uyarısı

🔷 Kemoterapi gören kanser hastalarına oruç tutmalarını kesinlikle önermediklerini vurgulayan Gemcioğlu, bu hastaların vücut dirençlerinin düşük olduğunu ve enfeksiyona daha yatkın olduklarını belirtti. Ayrıca, diyaliz tedavisi gören böbrek hastalarına da oruç tutmamalarını önerdiklerini söyledi.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

Yaşlılar ve Romatizma Hastaları İçin Öneriler

🔷 Yaşlı bireylerin sıvı kaybı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Gemcioğlu, "Eğer sıvı kaybı yaşanıyorsa, bu hastalar için oruç tutmamalarını öneriyoruz." Ayrıca, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan romatizma hastalarına da oruç tutmamalarını önerdiğini belirtti.

Oruç Tutabilecek Hastalar İçin İpuçları

🔷 Oruç tutabilecek hastaların sahur yapmaları, yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri ve gerekirse ilaçlarını doktorlarının önerdiği şekilde iki doza bölerek almaları gerektiğini belirten Gemcioğlu, bu dönemde ağır, yağlı yiyeceklerden ve yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

DİYANET'E GÖRE İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanım amacına göre değerlendirilir. Ağrı kesici, tedavi edici, vücut direncini artırıcı ya da gıda sağlama amacıyla yapılan enjeksiyonlar, yemek veya içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

↪ Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22.09.2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi de bu türden olmadığı için orucu bozmaz.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

↪ Bunun dışında, doktorlar tarafından oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı belirlenen bir hasta, Ramazan ayında oruç tutmaktan muaf olabilir.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

↪ Bu kişi iyileşme şansı varsa orucunu sonradan kaza eder, ancak böyle bir ihtimal yoksa her gün için fidye verir. İnsüline bağımlı olan hastalar da sağlıkları için oruç tutamayacaksa, tutamadıkları oruçlar için her gün fidye verirler.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden ve bilgiler AA'dan alınmıştır.)