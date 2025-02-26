Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre insülin iğnesi orucu bozar mı? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, oruç tutup tutamayacakları konusunda tereddüte düşüyor. Bunlar arasında sıkça karşılaşılan hastalıklardan biri de diyabet. Diyabet, ülkemizde oldukça yaygın bir sağlık sorunu olup, yeterli dikkat gösterilmediğinde ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Peki diyabet hastaları oruç tutabilir mi? İşte uzmanlardan diyabetli oruç tutanlar için beslenme tavsiyeleri… takvim.com.tr
Oruç tutan diyabetlilerin dikkat etmesi gerekenler, hastalığın tipi ve mevcut komplikasyonlarına bağlı olarak değişir. Diyabet hastalarının sıkça sorduğu "
Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tutan diyabetliler nasıl beslenmeli?" sorularına Ankara Etlik Şehir Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu yanıtladı. İşte şeker hastaları için Ramazan rehberi… ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
🔷 Ankara Etlik Şehir Hastanesi iç hastalıkları uzmanı
Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, diyabet, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışarak ayrıntılı tetkiklerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.
🔷 Gemcioğlu yaptığı açıklamada, Ramazan ayında oruç tutmayı planlayan kronik hastaların dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında bilgi verdi. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, romatizma ve kanser gibi hastalıkları olan bireylerden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Gemcioğlu,
her hastalığın ve hastanın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Diyabet Hastaları İçin Oruç Önerileri
🔷 Diyabet hastalarının oruç tutması durumunda, özellikle insülin kullanan hastalara oruç tutmamalarını önerdiklerini belirten Gemcioğlu,
dedi. Ayrıca, gün içerisinde aşırı efor sarf edilmemesi ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. "İnsülin kullanan hastalarda şeker düşüklüğü ciddi risk oluşturabilir. Ancak kan şekeri kontrol altında olan, ilaç kullanımı sınırlı hastalarımızın oruç tutmasını öneriyoruz. İlaçlarını sahur ve iftar saatlerine göre ayarlayarak oruç tutmaları daha güvenli olur." Tansiyon Hastaları İçin Uyarılar
🔷 Hipertansiyon hastalarının oruç tutarken kan basınçlarını kontrol ettirdikten sonra, ilacın dozunun sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenebileceğini belirten Gemcioğlu,
dedi. "Eğer kan basıncı çok yüksekse ve kontrol altında değilse, bu hastaların oruç tutmamaları daha uygun olacaktır." Kalp Hastaları ve Oruç
🔷 Kalp hastalıkları için, kalp yetmezliği bulunan hastaların oruç tutmamalarını önerdiklerini söyleyen Gemcioğlu,
şeklinde açıklama yaptı. "Ancak sadece ilaç tedavisi gören ve kalp yetmezliği olmayan hastalar, ilaçlarını düzenleyerek oruç tutabilirler." Kemoterapi ve Diyaliz Hastalarına Oruç Uyarısı
🔷 Kemoterapi gören kanser hastalarına oruç tutmalarını kesinlikle önermediklerini vurgulayan Gemcioğlu, bu hastaların vücut dirençlerinin düşük olduğunu ve enfeksiyona daha yatkın olduklarını belirtti. Ayrıca, diyaliz tedavisi gören böbrek hastalarına da oruç tutmamalarını önerdiklerini söyledi.
Yaşlılar ve Romatizma Hastaları İçin Öneriler
🔷 Yaşlı bireylerin sıvı kaybı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Gemcioğlu,
Ayrıca, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan romatizma hastalarına da oruç tutmamalarını önerdiğini belirtti. "Eğer sıvı kaybı yaşanıyorsa, bu hastalar için oruç tutmamalarını öneriyoruz." Oruç Tutabilecek Hastalar İçin İpuçları
🔷 Oruç tutabilecek hastaların sahur yapmaları, yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri ve gerekirse ilaçlarını doktorlarının önerdiği şekilde iki doza bölerek almaları gerektiğini belirten Gemcioğlu, bu dönemde ağır, yağlı yiyeceklerden ve yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.