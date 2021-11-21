Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon'da tören düzenlendi
Son dakika haberleri...Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun'a uğurlandı. Öte yandan polis memurunu şehit eden sürücü ise tutuklandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.
HASTANEDE ŞEHADETE ULAŞTI
Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu.