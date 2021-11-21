Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

HASTANEDE ŞEHADETE ULAŞTI

Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu.