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Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon'da tören düzenlendi

Son dakika haberleri...Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun'a uğurlandı. Öte yandan polis memurunu şehit eden sürücü ise tutuklandı.

21.11.2021 19:01 - Son Güncelleme: 21.11.2021 19:07
Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.

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Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun'a uğurlandı.

Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

HASTANEDE ŞEHADETE ULAŞTI

Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu.

Şehit Polis Yusuf Ceylan için Trabzon’da tören düzenlendi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı

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