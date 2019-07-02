Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? Şok olacaksınız

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri.

02.07.2019 01:26 - Son Güncelleme: 02.07.2019 01:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





