Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? Meğer Osmanlı zamanında...

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

12.06.2019 00:12 - Son Güncelleme: 12.06.2019 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





