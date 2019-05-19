Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte İllerin Osmanlı zamanındaki isimleri

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmnalı zamanındaki isimleri...

19.05.2019 18:17 - Son Güncelleme: 19.05.2019 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





