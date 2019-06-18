Şehirlerin Osmanlı Devleti dönemindeki isimlerini duydunuz mu? İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Osmanlı İmparatorluğu tarihinden günümüz Türkiye'sine kadar Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişim yaşadı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen şehirlerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki, Türkiye'de şehirlerin Osmanlı Devleti zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İşte şehirlerin Osmanlı Devleti zamanındaki isimleri...
18.06.2019 05:39
- Son Güncelleme: 18.06.2019 05:47
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