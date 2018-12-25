Scott Disick eski ve yeni sevgilisiyle birlikte tatilde!

Hello şarkısıyla herkesin tanıdığı efsane pop sanatçısı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, 18 yaşından beri Scott Disick ile birlikte. Baba Lionel, küçük kızı Sofia'nın önceki yıllarda seks bağımlısı olduğunu itiraf eden Scott Disick ile aşk yaşamasını onaylamamıştı. Ancak aşk engel dinlemedi; Sofia ve Scott Disick aşkı iki yıldır tam gaz devam ediyor.