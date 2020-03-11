Haberler
Galeri
Yaşam
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü. Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor... Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı. Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.
Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.
11.03.2020 16:12
- Son Güncelleme: 11.03.2020 16:12
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü. Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor... Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı. Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.
.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
Şaşkına uğradılar! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... İnanılmaz görüntü
Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.