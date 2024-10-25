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Şaşırtan yumurta deneyi: Tahlil sonuçları şoke etti! 1 ayda 720 yumurta yemişti...

Harvard Üniversitesi'nde okuyan bir tıp öğrencisi, kötü kolesterolün vücut üzerindeki etkilerini test etmek için 28 gün boyunca toplam 720 tavuk yumurtası yiyerek ilginç bir deney gerçekleştirdi. Peki deneyin sonunda ne oldu? İşte deneyin sonuçlarına dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:37
Şaşırtan yumurta deneyi: Tahlil sonuçları şoke etti! 1 ayda 720 yumurta yemişti...

Son yıllarda yumurtaların sağlık üzerindeki etkileri sıkça tartışılıyor. LDL yani "kötü" kolesterolü artırdığı düşüncesiyle tartışmalara neden olan bu yumurta Harvard tıp öğrencisi Nick Horowitz'in gerçekleştirdiği cesur bir deney sayesinde yeniden gündeme geldi. 28 gün boyunca her saat bir yumurta tüketen Horowitz, bu süreçte elde ettiği çarpıcı sonuçlarla dikkat çekiyor. İşte o deneye dair merak uyandıran detaylar...

Şaşırtan yumurta deneyi: Tahlil sonuçları şoke etti! 1 ayda 720 yumurta yemişti...

Dikkatli bir şekilde tüketilmeli

Yumurta uzun süre boyunca LDL yani "kötü" kolesterolü artırmasıyla biliniyor. Ancak son yıllarda bu gıdanın sağlıklı beslenmedeki rolü üzerine görüşler değişmeye başladı. Yine de birçok sağlık uzmanı yumurtaların dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini savunuyor.

Şaşırtan yumurta deneyi: Tahlil sonuçları şoke etti! 1 ayda 720 yumurta yemişti...

28 gün boyunca her saat 1 yumurta

Harvard'da tıp öğrencisi olan Nick Horowitz bu konu üzerine dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. 28 gün boyunca her saat bir yumurta yiyerek yumurtaların sağlık üzerindeki etkilerini gözlemledi. Bu süreçte LDL seviyelerinin nasıl etkileneceğine dair ilginç sonuçlar elde etti.

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