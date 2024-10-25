Şaşırtan yumurta deneyi: Tahlil sonuçları şoke etti! 1 ayda 720 yumurta yemişti...

Son yıllarda yumurtaların sağlık üzerindeki etkileri sıkça tartışılıyor. LDL yani "kötü" kolesterolü artırdığı düşüncesiyle tartışmalara neden olan bu yumurta Harvard tıp öğrencisi Nick Horowitz'in gerçekleştirdiği cesur bir deney sayesinde yeniden gündeme geldi. 28 gün boyunca her saat bir yumurta tüketen Horowitz, bu süreçte elde ettiği çarpıcı sonuçlarla dikkat çekiyor. İşte o deneye dair merak uyandıran detaylar...

Dikkatli bir şekilde tüketilmeli Yumurta uzun süre boyunca LDL yani "kötü" kolesterolü artırmasıyla biliniyor. Ancak son yıllarda bu gıdanın sağlıklı beslenmedeki rolü üzerine görüşler değişmeye başladı. Yine de birçok sağlık uzmanı yumurtaların dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini savunuyor.