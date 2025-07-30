Sarıyer’de ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş şekilde bulunan ceset hakkında yeni detay! Ölüme İETT’li yolculuk

"HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK"

Polis ekiplerinin incelediği notta, "Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi.