Sarıyer'de ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş şekilde bulunan ceset hakkında yeni detay! Ölüme İETT'li yolculuk
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş şekilde bulunan 20 yaşındaki Usman Amriev'nin ölümü hakkında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Amriev'in öldüğü noktaya İETT ile gittiği öğrenildi.
takvim.com.tr
Olay, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30 sıralarında
Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ
Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.
Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu,
İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KİMLİĞİ YURT KARTINDAN TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı yurdu tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rusya vatandaşı
Usman Amriev'e ait olduğunu da belirledi.
Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.