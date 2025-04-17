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Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu

Sapanca'da bungalovda bulunan gizli kamera skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yapının yatak odası ve jakuzi kısmını net bir şekilde kayda alan gizli kameranın kayıtlarının işletme sahibinin telefonundan çıktığı öğrenildi. Bungalov süresiz olarak mühürlendi.

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İHA
Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı

Ramazan Bayramı öncesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu

GÖRÜNTÜLER İŞLETME SAHİBİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar, tek tek incelenmeye alındı. Şu ana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın (31) telefonunda bulundu.

Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu

GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETMİŞTİ

Bungalovda meydana gelen skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), gizli kamerayı kendilerinin koymadıklarını söyleseler de 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandılar.

Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu

MÜHÜRLENDİ

Bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi.

Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu

Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle aynı şekilde mühürlendi.