Sapanca’da bungalovda gizli kamera skandalı! Görüntüler işletmecinin telefonundan çıktı! Kapısına mühür vuruldu
Sapanca'da bungalovda bulunan gizli kamera skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yapının yatak odası ve jakuzi kısmını net bir şekilde kayda alan gizli kameranın kayıtlarının işletme sahibinin telefonundan çıktığı öğrenildi. Bungalov süresiz olarak mühürlendi.
Ramazan Bayramı öncesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan
Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜLER İŞLETME SAHİBİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar, tek tek incelenmeye alındı. Şu ana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın (31) telefonunda bulundu.
GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETMİŞTİ
Bungalovda meydana gelen skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), gizli kamerayı kendilerinin koymadıklarını söyleseler de
'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandılar.
MÜHÜRLENDİ
Bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi.
Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle aynı şekilde mühürlendi.