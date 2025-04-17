GÖRÜNTÜLER İŞLETME SAHİBİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar, tek tek incelenmeye alındı. Şu ana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın (31) telefonunda bulundu.