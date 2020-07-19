Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler
Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşatırken; çevrede toplanan vatandaşlar o anları adeta film seyreder gibi takip etti.
19.07.2020 18:27
- Son Güncelleme: 19.07.2020 18:27
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yangını vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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