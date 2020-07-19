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Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşatırken; çevrede toplanan vatandaşlar o anları adeta film seyreder gibi takip etti.

19.07.2020 18:27 - Son Güncelleme: 19.07.2020 18:27
Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yangını vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken binada bulunanlar hemen tahliye edildi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki binalarda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler yangını uzun bir çalışmanın ardından söndürürken, yangın nedeniyle mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı.

Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Çalışma sırasında bir itfaiye görevlisi düşme tehlikesi geçirirken, çevrede bulunan araçlar da hemen çektirildi.

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