Saniye saniye kaydedip film izler gibi izlediler

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yangını vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.