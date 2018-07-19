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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu

Muş'un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar'a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba, 22:08:15 Güncelleme: 22:23:00
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi. Şeref Akar'a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı.
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa'dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi. Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerinin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi.

Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu

SAKLADIĞI 155 BİN LİRASI KÜL OLDU

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar'ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu

Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu

Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı.

Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Hiçbir şeyim kalmadı. Paraların bir kısmı gelinimin sandığında, bir kısmı da yastık kılıfı içerisinde, gardırop içerisindeydi. Yeşilova, Serinova ve Muş Belediyesi'ne ait itfaiyelerin gelmesine rağmen kurtarılamadı" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

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