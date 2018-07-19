Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Muş'un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar'a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 22:08:15 Güncelleme: 22:23:00
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı.
Sandıkta sakladığı 155 bin lirası kül oldu
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