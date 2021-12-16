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Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz'in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanan Boz'un evinde kılıç ve bıçaklardan oluşan 32 kesici aletin yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı savcılık İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi. Katil için yeni bir suçtan daha hapis cezası istenmesi söz konusu. İşte detaylar.

16.12.2021 09:29 - Son Güncelleme: 16.12.2021 09:31
Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz’in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

Son dakika haberi... Kan donduran olay geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

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Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz’in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz’in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmada her detayı araştırmaya devam ediyor.

Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz’in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

Can Göktuğ Boz, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmış olsa da hakkında aynı soruşturma kapsamında başka bir suç vasfı olup olmadığı da araştırılıyor.

Samuray kılıcıyla vahşiçe katledilen Başak Cengiz’in davasında son dakika: Katil yeni bir suçtan daha hapis cezası alabilir

Öyle ki cani adamın evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.

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