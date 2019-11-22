Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...
Ünal Gürel Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alıyor. Birçok filmiyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu özellikle Sakar Şakir filminde hayat verdiği Gardırop Fuat karakteriyle çok biliniyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra gündeme geldi. Bakın Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatı...
22.11.2019 21:46
- Son Güncelleme: 22.11.2019 22:12
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