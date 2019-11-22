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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Ünal Gürel Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alıyor. Birçok filmiyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu özellikle Sakar Şakir filminde hayat verdiği Gardırop Fuat karakteriyle çok biliniyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra gündeme geldi. Bakın Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatı...

22.11.2019 21:46 - Son Güncelleme: 22.11.2019 22:12
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte usta oyuncunun hayatı...

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

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