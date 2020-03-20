RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı! Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte o dehşet anları...

20.03.2020 10:22 - Son Güncelleme: 28.04.2020 15:42
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
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