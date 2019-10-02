Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı
Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor. İşte metroda, sokakta, otobüste,düğünde,havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler. Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...
02.10.2019 13:50
- Son Güncelleme: 02.10.2019 13:59
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