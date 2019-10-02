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Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor. İşte metroda, sokakta, otobüste,düğünde,havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler. Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...

02.10.2019 13:50 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:59
Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Instagram'daki lookatthisrussian hesabı da Rusya'da çekilen ilginç görüntüleri ve bazı komik montajlı fotoğrafları paylaşıyor.

Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Sayfada paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Bir kadının camda güneşlenirken görüldüğü fotoğraf oldukça konuşuldu.

Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Sosyal medya kullanıcıları tarafından epey eğlenceli bulunan görüntü için çok sayıda yorum yapıldı.

Rusya'dan akılalmaz görüntüler! Cama çıkıp bunu yaptı... Ortalık karıştı

Bazı kullanıcılar 'Çernobil ateşiyle güneşlenme keyfi' diye yorum yaptı.

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