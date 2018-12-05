Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

Son yılların en büyük hastalıklarından biri anoreksiya. Binlerce kişi daha zayıf olmak uğruna, doğru olmayan yöntemleri uyguluyor ve işin sonunda anoreksiyaya yakalanıyor. Eski Rus spiker Kristina Karyagina onlardan biri. Genç kadın tam 17 kiloya düştü ve anoreksiyanın en büyük örneklerinden biri. 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda olan Kristina Karyagina'nın yaşam mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Peki anoreksiya nedir, ne demektir? Anoreksiyanın tedavisi var mı?

5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:41:22 Güncelleme: 11:04:06
Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

Rus televizyon yıldızı Maria Kokhno'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine oturan Kristina Karyagina, ölümle burun buruna.

Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

ESKİ HALİ GÖRENLERİ ŞOKE EDİYOR

Anoreksiya hastası eski Rus spiker Kristina Karyagina 17 kiloya kadar düştü. Genç kadın tedavi ediliyordu ve önemli bir gelişme yaşandı.

Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

26 yaşındaki Kristina Karyagina sahip olduğu hastalık yüzünden yıllardır elma ve muz parçalarıyla besleniyor.

Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

Ünlü TV yıldızı ve eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, tedavi edilmezse öleceği söylenen Karyagina'ya yardım etti.

Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)

Yemeyi reddettiği için tehlikeli derecede zayıf olan 26 yaşındaki Karyagina'ya, tedavi edilmezse bir yıl içinde ölebileceği söylendi.

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