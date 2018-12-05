Rus spiker Kristina Karyagina 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda! (Anoreksiya nedir?)
Son yılların en büyük hastalıklarından biri anoreksiya. Binlerce kişi daha zayıf olmak uğruna, doğru olmayan yöntemleri uyguluyor ve işin sonunda anoreksiyaya yakalanıyor. Eski Rus spiker Kristina Karyagina onlardan biri. Genç kadın tam 17 kiloya düştü ve anoreksiyanın en büyük örneklerinden biri. 4 yaşındaki çocukla aynı kiloda olan Kristina Karyagina'nın yaşam mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Peki anoreksiya nedir, ne demektir? Anoreksiyanın tedavisi var mı?
5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:41:22 Güncelleme: 11:04:06
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