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Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın macerası kötü bitti! Muğla'da feci son...

Motosikletiyle dünya turuna çıkan Rus fenomen Tatiana Ozolina, Muğla'da hayatını kaybetti. Aynı yöne giden iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Rus fenomen Tatiana Ozolina olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:02 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:09
Rus fenomen Tatiana Ozolina’nın macerası kötü bitti! Muğla’da feci son... 1

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina , hayatını kaybetti.

Rus fenomen Tatiana Ozolina’nın macerası kötü bitti! Muğla’da feci son... 2
Rus fenomen Tatiana Ozolina Muğla'da hayatını kaybetti! Olay yeri görüntüsü!

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Rus fenomen Tatiana Ozolina’nın macerası kötü bitti! Muğla’da feci son... 3

TATİANA OZOLİNA HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan motosikletler bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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