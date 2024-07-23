Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın macerası kötü bitti! Muğla'da feci son...

Motosikletiyle dünya turuna çıkan Rus fenomen Tatiana Ozolina, Muğla'da hayatını kaybetti. Aynı yöne giden iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Rus fenomen Tatiana Ozolina olay yerinde yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina , hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
TATİANA OZOLİNA HAYATINI KAYBETTİ
Savrulan motosikletler bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.