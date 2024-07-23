Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın macerası kötü bitti! Muğla'da feci son...

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TATİANA OZOLİNA HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan motosikletler bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.