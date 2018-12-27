Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu'nun 2018 verileri ve raporları yayınlandı. Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler şaşkınlık yarattı...
27 Aralık 2018 Perşembe, 19:03:09
Güncelleme: 19:05:21
Açıklanan raporlardan bir tanesi var ki oldukça ilginç...
A.B.D. Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (United States Consumer Product Safety Commission)'nun bizim ülkemizdeki karşılığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olarak düşünülebilir.
CPSC 2018 verilerini açıkladı.
Aralarında bir tanesi insanların acil durum şikayetiyle hastanelerin acil servislerinden ve röntgen cihazlarından alınan filmlerden oluşuyor.
Filmlerde insanların iç organlarında çok farklı eşyalar olduğu görülüyor.