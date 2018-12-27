Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu'nun 2018 verileri ve raporları yayınlandı. Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler şaşkınlık yarattı...

27 Aralık 2018 Perşembe, 19:03:09 Güncelleme: 19:05:21
Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

Açıklanan raporlardan bir tanesi var ki oldukça ilginç...

Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

A.B.D. Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (United States Consumer Product Safety Commission)'nun bizim ülkemizdeki karşılığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olarak düşünülebilir.

Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

CPSC 2018 verilerini açıkladı.

Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

Aralarında bir tanesi insanların acil durum şikayetiyle hastanelerin acil servislerinden ve röntgen cihazlarından alınan filmlerden oluşuyor.

Röntgen sonucunda ortaya çıkan ilginç nesneler

Filmlerde insanların iç organlarında çok farklı eşyalar olduğu görülüyor.

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