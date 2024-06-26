Rize'de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü

Rize 'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

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BİRÇOK İLÇEDE TOPRAK KAYMASI

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.