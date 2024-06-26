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Rize'de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü

Rize'de sabah saatlerinde başlayan yağış gün içerisinde etkisini artırdı. Bazı ilçelerde sokaklar göle dönerken evleri su bastı trafikte sürücüler zor anlar yaşadı toprak kaymaları meydana geldi. İşte Rize'den kareler...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 16:54 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:54
Rize’de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü 1

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Rize’de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü 2

BİRÇOK İLÇEDE TOPRAK KAYMASI

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

Rize’de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü 3

YOLLARI EVLERİ SU BASTI

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

Pazar ilçesinde yağışın etkisiyle debisi yükselen yan derelerden taşan su, bazı binaların zemin ve bodrum katlarını bastı.

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