Rize'de şiddetli yağış! Sel ve toprak kayması... Sokaklar göle döndü

BİRÇOK İLÇEDE TOPRAK KAYMASI
Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.
YOLLARI EVLERİ SU BASTI
Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.
Pazar ilçesinde yağışın etkisiyle debisi yükselen yan derelerden taşan su, bazı binaların zemin ve bodrum katlarını bastı.