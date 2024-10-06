Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? Kim Milyoner Olmak İster Ramazan Çulha ne kadar, kaç TL kazandı?

19 yaşındaki Ramazan Çulha, ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İsterde gösterdiği performansla 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik final sorusunu açtırma şansını elde etti.

Genç Yarışmacıdan Büyük Başarı Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ramazan Çulha, bu yıl İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne yerleştiğini ve üniversite hayatına büyük bir heyecanla başladığını belirtti. Tarih alanına olan ilgisinin çocukluğundan bu yana devam ettiğini ifade eden genç yarışmacı, bilgi birikimi ve stratejik düşünme yeteneği ile dikkat çekti.