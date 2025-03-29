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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. İşte Ramazan Bayramı'nda beklenen hava durumu raporu...

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takvim.com.tr
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Uyarılara göre; yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek. Yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos etkisini gösterecek.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

🚨 YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Muğla'nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

🌬️RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK
Rüzgarın, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu'da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

İstanbul Hava Durumu:

Megakent İstanbul'da bugün aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacak. Güne parçalı ve çok bulutlu başlayan İstanbul'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

Ankara Hava Durumu:

Ankara ise bugün 20 derece. Başkentte de aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

İzmir Hava Durumu:

İzmir'de sıcaklık 19 derece ancak özellikle güney ilçelerde yerel kuvvetli sağanak beklentisi var.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

🔊ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlı bir bayram olacağını söyleyerek, "İç Andolu'da genel olarak güneşli bir hava var. Marmara ve Ege parçalı bulutlu. Öğleden sonra Marmara'nın güneyi Ege ve Marmara'nın doğusu Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Batı Karadeniz'de yine Bolu'ya doğru olan bölümlerde yağış bekleniyor. " dedi.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

🌧️BAYRAMIN HER GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Tek, "Bayramın 1. günü bayram sabahı saatlerinde Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batısında yağış var. İç Anadolu'nun doğusunda yağış var. Öğleden sonra yurdun tamamında yağış bekleniyor. Bayram boyunca hemen hemen her gün yağışlı geçecek." dedi.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

☔SEL RİSKİNE DİKKAT!

Bu akşam(29 Mart) ve yarın (30 Mart) İzmir'in güney ilçeleri, Muğla, Marmaris, Antalya, Burdur, Isparta'da da sel riski bulunuyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

YAĞIŞLAR SÜRECEK
31 Mart ve 1-3 Nisan tarihleri arasında yağışların ülke genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul dahil olmak üzere haftanın ikinci yarısından itibaren sobaları tekrar yakacağız. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye'nin her yerinde yağış var. Nisan'ın ilk on günü bir Şubat ayı yaşayacağız gibi. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hatta karla karışık yağmur görülecek. Şubat'ın meteorolojik şartlarını yaşayacağız gibi." diyerek uyarıda bulundu. Şen, tatile gidenlere mont ve şemsiyelerini yanında götürmelerini tavsiye etti.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı