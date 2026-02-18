Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı: Vatandaşlar camilere akın etti

Sivas'ta yaklaşık 5 asır önce, Anadolu'da ki 3 şemsten birisi olarak kabul edilen Şemsi Sivas'i hazretleri tarafından yazılan ilahi, 5 asırdır Ramazan aylarında, teravih namazında bütün camilerde yankılanıyor.
Teravih namazının bitmesi ve vitir namazının öncesinde okunan ilahi, Ramazan ayının ilk 15 günü 'Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba' şeklinde okunurken son 15 gününde ise 'Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda' şeklinde okunuyor.
Sivas'ta 5 asırdır terk edilmeyen bu gelenek bu yıl Ramazan ayının ilk tevarih namazında yine okundu. İlahi tüm camilerde hep bir ağızdan, "Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze'l-cudi ve'l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale'l-îmân, Nercû afveke ve'l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak" şeklinde yankılandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kale Camisi İmam Hatibi Rafet Karyağdı, bu geleneğin Sivas'a özgü olduğunu belirterek, "Ya hannan ilahimiz Sivas'ımızın beş asırdır süregelen, 15. Asırda yaşamış Şemşettin'i Sivas'i hazretlerinin yazdığı düşünülen bir eser. Sivas'ımında Ramazan ayında 'merhaba' ile başlayıp, son 15 günden sonrada 'elveda' şeklinde bitirdiğimiz, Sivas'a özgü bir ilahidir. Tüm Sivas halkımız, cemaatimiz bu ilahiye katılırlar. Aşk ile şevk ile okunur.
Başka illerden misafir olarak gelenler şaşkınlık yaşıyor. Telefonlarına sarılıp görüntülemek istiyorlar. Kendi illerine bu geleneğimizi taşımak istiyorlar" dedi.
Öte yandan Sivas Valiliği, 5 asırlık geleneği konu alan bir kilip hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü.
