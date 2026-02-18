Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı: Vatandaşlar camilere akın etti

İzmir'de vatandaşlar, mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kentin dört bir yanında camiler dolup taşarken, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi büyük bir manevi iklimle karşılandı.

İzmirlilerin teravih namazı için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi, bu anlamlı geceye özel bir görsellikle girdi. Caminin mahyasında Türk bayrağının yer alması vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.