Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı: Vatandaşlar camilere akın etti

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında camiler doldu, minarelerde mahyalar yandı. İstanbul'dan İzmir'e binlerce vatandaş ilk teravih namazında saf tutup ellerini semaya açtı; dualarla yükselen manevi atmosfer geceye damga vurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte Türkiye genelinde camiler doldu taştı. Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Manevi atmosferin hissedildiği gecede, birçok camide yoğunluk yaşandı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce kişi İstanbul'un sembol camilerinden Sultanahmet Cami ve Çamlıca Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan İstanbullular 'On bir Ayın Sultanı' ramazan ayının ilk teravih namazını, yatsı ezanının okunmasıyla camilerin içinde kıldı. Genç - yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti.

Ramazan ayı için gelenekselleşen mahyalar Sultanahmet ve Çamlıca Cami'lerinin minarelerine asıldı. Mahyalar kılınan ilk teravih namazı ile birlikte yakılmaya başlandı.

İzmir'de vatandaşlar, mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kentin dört bir yanında camiler dolup taşarken, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi büyük bir manevi iklimle karşılandı.

İzmirlilerin teravih namazı için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi, bu anlamlı geceye özel bir görsellikle girdi. Caminin mahyasında Türk bayrağının yer alması vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Camiye gelen vatandaşlar, namaz öncesinde din görevlilerinin Ramazan ayının önemini ve faziletlerini anlatan vaazını dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, binlerce vatandaş saf tutarak ilk teravih namazını eda etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı.

Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açıldı. Depremin ardından 3 yıl sonra mübarek Ramazan ayında Habibi Neccar Camii'nde, ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken cami içerisi tamamen doldu.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle Bolu genelindeki camiler dolarken, özellikle tarihi camilerden biri olan Yıldırım Beyazıt Camii'nde yoğunluk yaşandı. Yatsı namazıyla birlikte camiyi dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde ibadetlerini yerine getirdi.

Namaz öncesinde Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş vaaz verdi. Aileleri ve çocuklarıyla camilere gelen vatandaşlar,"on bir ayın sultanı"Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte kent genelinde camiler doldu. Özellikle İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemine ilişkin verilen vaazı dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saf tutan cemaat, ilk teravih namazını hatimle kıldı. Kadın, erkek, genç ve çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda manevi atmosfer dikkat çekti. İlk teravihin kılınmasıyla birlikte Samsun'da Ramazan ayı dualarla karşılandı.

Sivas'ta yaklaşık 5 asır önce, Anadolu'da ki 3 şemsten birisi olarak kabul edilen Şemsi Sivas'i hazretleri tarafından yazılan ilahi, 5 asırdır Ramazan aylarında, teravih namazında bütün camilerde yankılanıyor.

Teravih namazının bitmesi ve vitir namazının öncesinde okunan ilahi, Ramazan ayının ilk 15 günü 'Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba' şeklinde okunurken son 15 gününde ise 'Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda' şeklinde okunuyor.

Sivas'ta 5 asırdır terk edilmeyen bu gelenek bu yıl Ramazan ayının ilk tevarih namazında yine okundu. İlahi tüm camilerde hep bir ağızdan, "Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze'l-cudi ve'l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale'l-îmân, Nercû afveke ve'l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak" şeklinde yankılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kale Camisi İmam Hatibi Rafet Karyağdı, bu geleneğin Sivas'a özgü olduğunu belirterek, "Ya hannan ilahimiz Sivas'ımızın beş asırdır süregelen, 15. Asırda yaşamış Şemşettin'i Sivas'i hazretlerinin yazdığı düşünülen bir eser. Sivas'ımında Ramazan ayında 'merhaba' ile başlayıp, son 15 günden sonrada 'elveda' şeklinde bitirdiğimiz, Sivas'a özgü bir ilahidir. Tüm Sivas halkımız, cemaatimiz bu ilahiye katılırlar. Aşk ile şevk ile okunur.

Başka illerden misafir olarak gelenler şaşkınlık yaşıyor. Telefonlarına sarılıp görüntülemek istiyorlar. Kendi illerine bu geleneğimizi taşımak istiyorlar" dedi.

Öte yandan Sivas Valiliği, 5 asırlık geleneği konu alan bir kilip hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü.

