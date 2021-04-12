Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı
11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Koronavirüs sebebiyle camilerde teravih namazı kılınmayacak olsa da hazırlıklar tamamlandı. Türkiye genelinde birçok camiye Ramazan ayının gelişiyle mahyalar asıldı.
12.04.2021 22:30
- Son Güncelleme: 12.04.2021 22:57
İSTANBUL'DAKİ CAMİLER
İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı.