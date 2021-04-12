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Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Koronavirüs sebebiyle camilerde teravih namazı kılınmayacak olsa da hazırlıklar tamamlandı. Türkiye genelinde birçok camiye Ramazan ayının gelişiyle mahyalar asıldı.

12.04.2021 22:30 - Son Güncelleme: 12.04.2021 22:57
Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde çift minareli camiler mahyalarla süslendi.

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Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı.

Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

İSTANBUL'DAKİ CAMİLER

İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı.

Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

SELİMİYE'DE 4 ASIRLIK GELENEK SÜRDÜ

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camii'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz minareleri arasına 'Şifa senden ya şafi' yazılı mahya asıldı.

Ramazan ayının gelişiyle Türkiye genelinde camilere mahyalar asıldı

MAHYA GELENEĞİ

Osmanlı'da ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne dini sözlerin yazılı olduğu kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği, yaklaşık 450 yıldır herramazan ayında minareleri süslüyor.