Raf ömrü sadece 10 gün! Manda yoğurdunda talep patlaması var: Kilosu 30 lira

Kentte, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 6 bin 500 civarında mandanın 2 bin 500'ü sağılarak, süt elde ediliyor. Yılda 1200 ton manda sütü üretilen kentte, 25 ton kaymak ve 300 ton süzme yoğurt satışa sunuluyor, coğrafi işaretle tescillenen manda yoğurdunun kilosu ise 30 liradan satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün 'Halk Elinde Islah' adlı projesi ile kentteki manda popülasyonunun artırılması için çalışmalar yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde de manda sütü üretimi yapılıyor. Tesiste 400 gramlık kaselerle satışa sunulan katkısız manda yoğurdu 8,5 liradan alıcı buluyor.