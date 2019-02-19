Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'
1997 yılında gerçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prenses Diana hakkında, ölümünden yıllar sonra pek çok gerçek ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle Prenses Diana'nın ölümü hakkındaki sır perdesi en çok merak edilen konu. Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed'den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia ediliyordu. Bu iddiaya yıllar sonra açıklık getirildi. Bir süre öncede bir MI5 ajanı Prenses Diana'ya suikat girişiminde bulunduğunu açıklamıştı...
19.02.2019 10:52
- Son Güncelleme: 19.02.2019 10:52
21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana'nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere'nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı. İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, 'Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı' adlı kitabında Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed'in babasının, Diana'nın öldüğünde hamile olduğu iddialarına da açıklık getirdi.
DİĞER GALERİLER