Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

Diana ile sevgilisi Dodi El Fayed , 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay kaza gibi görünse de tartışması ve suikast iddiaları hiç bitmedi. Ve bu iddialara bir itiraf eklenmişti.