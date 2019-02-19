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Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

1997 yılında gerçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prenses Diana hakkında, ölümünden yıllar sonra pek çok gerçek ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle Prenses Diana'nın ölümü hakkındaki sır perdesi en çok merak edilen konu. Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed'den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia ediliyordu. Bu iddiaya yıllar sonra açıklık getirildi. Bir süre öncede bir MI5 ajanı Prenses Diana'ya suikat girişiminde bulunduğunu açıklamıştı...

19.02.2019 10:52 - Son Güncelleme: 19.02.2019 10:52
Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana'nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere'nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı. İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, 'Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı' adlı kitabında Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed'in babasının, Diana'nın öldüğünde hamile olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

45 yıllık adli tıp uzmanı Gallop, Prenses Diana'nın öldüğünde hamile olmadığını, ayrıca midesinden alınan örneklerde doğum kontrol hapı izlerine de rastlanmadığını yazdı.

Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

Prenses Diana'nın Mısır kökenli sevgilisi 42 yaşındaki Dodi El Fayed'den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş, King's College London'ın Adli Tıp Bölümü'nün Başkanı Profesör David Cowan da hamileliğin mümkün olabileceğini söylemişti.

Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

'DIANA TEK KADIN KURBANIMDI'

Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulunmuştu: "Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi..."

Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek 'Diana benim tek kadın kurbanımdı'

Diana ile sevgilisi Dodi El Fayed , 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay kaza gibi görünse de tartışması ve suikast iddiaları hiç bitmedi. Ve bu iddialara bir itiraf eklenmişti.

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