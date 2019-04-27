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Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de aşkları. Hali hazırda 7 sevgilisi olduğu bilinen Prenses Diana'nın sevgilileri arasında öyle biri var ki, şu an için her şeyi değiştirebilir nitelikte...

27.04.2019 16:17 - Son Güncelleme: 14.06.2019 09:34
Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

Ölümünden sonra dünyanın en çok konuştuğu isimlerinden başında geliyor Lady Diana veya Diana Spencer.

Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

Prens Charles ve Prenses Diana, Ağustos 1996'da boşanma kararı almıştı. Çiftin boşanma süreci sırasında en çok Prenses Diana ve sevgilileri konuşuluyordu. İşte Prenses Diana'nın Prens Charles'tan ayrılmasına sebep olan 7 sevgilisi..

Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

1. Barry Mannakee

Evli Barry Mannakee, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Prenses Diana'yı korumakla yükümlü bir polis memuruydu. Prenses Diana ve Barry Mannakee ilişki yaşıyordu. Prenses Diana'nın ses kayıtlarında, 1984 ve 1986 yılları arasında, onun için görev yapan biriyle aşk yaşadığı bilgisi yer alıyordu.

Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

Bu kayıtlarda aşık olduğu kişinin adı yer almasa da, Barry Mannakee olduğu düşünülüyor. Prenses Diana, Barry Mannakee için arkadaşlarına "O benim baba figürümdü ve bana baktı" demişti. Barry Mannakee 1987 yılında 37 yaşındayken motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?

2. James Gilbey

Prenses Diana'nın 1989 yılında gizlice kaydedilen ses kayıtlarında James Gilbey'nin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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