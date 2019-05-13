Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?
Sevilen ve faydalı tatlılardan biri olan aşure geçmişten günümüze yapılan bir tatlıdır. Aşure nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde çok sık araştırılır. İşte merak edilen aşure tarifi…
13.05.2019 16:13
- Son Güncelleme: 13.05.2019 16:13
15.yüzyılda süzülerek veya sütlü olarak da pişirilen aşurenin ne zaman pişirilmeye başlandığı bilinmemektedir. Nuh Peygamber'in Muharrem ayının 10. Gününde son kalan bütün tahılları birleştirerek pişirttiği tatlı yiyeceğin gemide bulunanlara pay edildikten sonra tufanın dindiği ve kara parçasına ulaşıldığı rivayet edilir.
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