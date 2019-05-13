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Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

Sevilen ve faydalı tatlılardan biri olan aşure geçmişten günümüze yapılan bir tatlıdır. Aşure nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde çok sık araştırılır. İşte merak edilen aşure tarifi…

13.05.2019 16:13 - Son Güncelleme: 13.05.2019 16:13
Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

Sevilen ve faydalı tatlılardan biri olan aşure geçmişten günümüze yapılan bir tatlıdır. Aşure nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde çok sık araştırılır. İşte merak edilen aşure tarifi…

Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

Özellikle aşure ayında pişirilen aşurenin yapılışı emek ister. Sizler için pratik hazırlanan ve sağlığa yararlı olan aşure tarifini derledik.

Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

15.yüzyılda süzülerek veya sütlü olarak da pişirilen aşurenin ne zaman pişirilmeye başlandığı bilinmemektedir. Nuh Peygamber'in Muharrem ayının 10. Gününde son kalan bütün tahılları birleştirerek pişirttiği tatlı yiyeceğin gemide bulunanlara pay edildikten sonra tufanın dindiği ve kara parçasına ulaşıldığı rivayet edilir.

Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

Aşuren eskiden tekkelerde de pişirilen bir tatlıdır. Tasavvufa göre insan da aşure malzemeleri gibi önceleri çiğdir kazana girer pişer, olgunlaşır, sonra durulup Yaradan'a teslim olur.

Pratik ve lezzetli aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır?

Aşure günümüzde de milli tatlılarımızın en sevileni olup ülkemizin her yöresinde pişirilip dağıtılmaktadır. Aşure gayrimüslimlerin oruç dönemlerinde yedikleri besinler arasında da yer alır.

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