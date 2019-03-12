Peygamberimiz bu besinleri öneriyor! İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler
Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa pek konuda öğütler vermiş. Bu öğütlerin en başında insan sağlığına faydalı besinler geliyor. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Zira bu besinlerin sağlığa olan faydaları yapılan araştırmalarla, bilim insanları tarafından onaylandı. İşte Hz.Muhammed'in önerdiği şifalı yiyecekler ve faydaları.
Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından desteklenmiş. İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği besinler.