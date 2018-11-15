Pek bilinmeyen ilginç detaylar
İşte hemen her gün karşılaştığımız fakat hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığımız birbirinden ilgin detaylar...
15 Kasım 2018 Perşembe, 20:42:06 Güncelleme: 20:42:24
Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Samsung telefon kullanıyorsanız, gelen bir çağrıyı elinizi telefonun üstünden geçirerek susturabiliyorsunuz, ya da screenshot alabiliyorsunuz. Telefonu ters çevirmek de yeterli! Tek yapmanız gereken Palm Motion'un açık olduğuna emin olmak.
Settings > My Device > Motions and Gestures > Palm Motion menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.
Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar
DİĞER GALERİLER