Pek bilinmeyen ilginç detaylar

İşte hemen her gün karşılaştığımız fakat hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığımız birbirinden ilgin detaylar...

15 Kasım 2018 Perşembe, 20:42:06 Güncelleme: 20:42:24
Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar

Uzun süredir telefonlarda bir özellik var ki pek çok kişinin bundan haberi bile yok! Telefonunuzu yüz üstü çevirip masaya koyduğunuzda bu özellik devredeyken ne oluyor biliyor musunuz?

Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar

Samsung telefon kullanıyorsanız, gelen bir çağrıyı elinizi telefonun üstünden geçirerek susturabiliyorsunuz, ya da screenshot alabiliyorsunuz. Telefonu ters çevirmek de yeterli! Tek yapmanız gereken Palm Motion'un açık olduğuna emin olmak.

Settings > My Device > Motions and Gestures > Palm Motion menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.

Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar

Uzun süredir telefonlarda bir özellik var ki pek çok kişinin bundan haberi bile yok! İki telefonu birbirine tokuşturursanız ne oluyor biliyor musunuz?

Pek bilinmeyen ilginç detaylar
Pek bilinmeyen ilginç detaylar

Android Beam özelliği sayesinde ne isterseniz aynı bilimkurgu filmlerindeki gibi paylaşabiliyorsunuz! Paylaşacağınız dosya ekrandayken, iki NFC'si açık olan cihazı sırt sırta birbirine tokuşturup, gönder tuşuna basın.. Çok kolay!

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