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Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor! Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu!

Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor! Mantık soruları ilk bakışta basit gibi görülebilir fakat insanları çoğunlukla yanıltır. Bu bağlamda mantık soruları zordur. Sosyal medyayı kasıp kavuran bir mantık sorusu ise gündeme geldi. Zor gibi görünen mantık soruları aslında beynimizin çalışma şekli hakkında ipuçları veriyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

16.10.2019 09:18 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:18
Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)

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