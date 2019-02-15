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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abdülhamid Han' karakterine can veren, sevilen oyuncu Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı. Dizinin Abdülhamid Han'ı, sosyal medya hesabından paylaştığı karede oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen oyuncu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

15.02.2019 04:46 - Son Güncelleme: 15.02.2019 04:46
Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abdülhamid Han' karakterine can veren, sevilen oyuncu Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

Dizinin Abdülhamid Han'ı, sosyal medya hesabından paylaştığı karede oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen oyuncu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

Bülent İnal

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı! (Ünlülerin anneleri)

Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal

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