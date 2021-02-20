Patron kadın maden mühendisini darbetti! O anlar kamerada
Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darbedildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Canan T., yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaşırken, olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.
"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ. BANA YUMRUK ATTI"
Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı.
İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi. Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.