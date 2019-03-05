GaleriYaşam

Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

En tehlikeli kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görünüyor. Erken evrede yakalanması daha güç bir hastalık olarak bilinen Pankreas kanseri 40 yaş altındaki insanlarda görülse de hedefinde 60-80 yaş arasında insanlar bulnuyor. Peki pankreas kanserinin belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olmalıdır? İşte Pankreas kanserinin belirtileri...

05.03.2019 18:45 - Son Güncelleme: 05.03.2019 19:14
Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

Pankreas kanseri, hayati kayıplara neden olan kanserlerin başında geliyor. Erken evrede yakalanması daha güç olan hastalık, özellikle 60-80 yaş aralığında karşılaşılan bu kanser türü, 40 yaşın altında daha az görülüyor ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık ortaya çıkıyor.

Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, pankreas kanseri konusunda en küçük belirtilerin bile önemsenmesi gerektiğini belirterek, hastalığın tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

ERKEN EVREDE YAKALANMASI BÜYÜK ŞANS

Pankreas kanseri erken evrede tanısı çok zor konulan ve kansere bağlı ölümlerde ön sıralarda yer alan bir hastalıktır. Pankreas kanserinin nedeni tam olarak bilinmediğinden önlem almak da zordur.

Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

Ancak hastalık belirti vermeye başladıktan sonra, görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilebilir. Aile hikayesi, kalıtsal ya da pankreatit denen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, hastalığın oluşumuna neden olan faktörlerdendir.

Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

Belirtilerden sonra yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi net olarak tanı konulmasına olanak sağlanmaktadır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte il il o liste
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte il il o liste