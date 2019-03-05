Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...

En tehlikeli kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görünüyor. Erken evrede yakalanması daha güç bir hastalık olarak bilinen Pankreas kanseri 40 yaş altındaki insanlarda görülse de hedefinde 60-80 yaş arasında insanlar bulnuyor. Peki pankreas kanserinin belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olmalıdır? İşte Pankreas kanserinin belirtileri...

05.03.2019 18:45 - Son Güncelleme: 05.03.2019 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





