Pankreas kanseri erkeklerde daha sık görünüyor! İşte pankreas kanserinin belirtileri...
En tehlikeli kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görünüyor. Erken evrede yakalanması daha güç bir hastalık olarak bilinen Pankreas kanseri 40 yaş altındaki insanlarda görülse de hedefinde 60-80 yaş arasında insanlar bulnuyor. Peki pankreas kanserinin belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olmalıdır? İşte Pankreas kanserinin belirtileri...
05.03.2019 18:45
- Son Güncelleme: 05.03.2019 19:14
Pankreas kanseri, hayati kayıplara neden olan kanserlerin başında geliyor. Erken evrede yakalanması daha güç olan hastalık, özellikle 60-80 yaş aralığında karşılaşılan bu kanser türü, 40 yaşın altında daha az görülüyor ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık ortaya çıkıyor.
Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, pankreas kanseri konusunda en küçük belirtilerin bile önemsenmesi gerektiğini belirterek, hastalığın tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
ERKEN EVREDE YAKALANMASI BÜYÜK ŞANS
Pankreas kanseri erken evrede tanısı çok zor konulan ve kansere bağlı ölümlerde ön sıralarda yer alan bir hastalıktır. Pankreas kanserinin nedeni tam olarak bilinmediğinden önlem almak da zordur.
Ancak hastalık belirti vermeye başladıktan sonra, görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilebilir. Aile hikayesi, kalıtsal ya da pankreatit denen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, hastalığın oluşumuna neden olan faktörlerdendir.
Belirtilerden sonra yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi net olarak tanı konulmasına olanak sağlanmaktadır.