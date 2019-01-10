Palu ailesi ilk değildi! İşte Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller...
Palu ailesi son haftalarda Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Palu ailesinin detayları incelendikçe mide bulandırıcı iddialar beraberinde geliyor. Her ne kadar son günlerde Türkiye'nin gündemini Palu Ailesi meşgul etse de geçmişte de benzer olaylar yaşanmış, kan donduran hikayeler ortaya çıkmıştı...
Fakat Palu ailesi ilk değil! İlk seri katil Hiristo Anastadiyadis Ahilya'dan bu yana Türkiye'nin gündemine giren bir çok seri katil oldu. Onlara 'Kırmızı bisikletli katil', 'Çivici katil', 'Bebek yüzlü katil', Antep canavarı, Artvin canavarı gibi bir çok isim verildi. İşte Türkiye'yi dehşete düşüren bu isimler...
İLK SERİ KATİL
Hiristo Anastadiyadis Ahilya, İstanbul'un işgal yıllarında Emniyet'in sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16 yaşındaydı. Hırsızlık, kapkaççılık ve söğüşçülükle ilk vukuatlarına başladı. Yaşı ilerledikçe karmanyolacılığa (şehir içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk) da başlayıp, etrafına dönemin ünlü haydutlarından organize bir suç çetesi oluşturdu. İlk seri katil olarak anılan Hiristo, polis müdüriyeti´ne `Hepinizin kanını içeceğim...` diye mektuplar yollayıp, 13 polis başta olmak üzere 21 kişiyi öldürdü. İstanbul emniyetinin başına bela olan Hiristo, ünlü sinema ve dizi oyuncusu Selda Alkor´un babası Emniyet Amiri Muharrem Alkor tarafından öldürüldü. Hiristo sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16, öldüğünde ise 23 yaşındaydı.