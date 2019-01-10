Palu ailesi ilk değildi! İşte Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller...

İLK SERİ KATİL

Hiristo Anastadiyadis Ahilya, İstanbul'un işgal yıllarında Emniyet'in sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16 yaşındaydı. Hırsızlık, kapkaççılık ve söğüşçülükle ilk vukuatlarına başladı. Yaşı ilerledikçe karmanyolacılığa (şehir içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk) da başlayıp, etrafına dönemin ünlü haydutlarından organize bir suç çetesi oluşturdu. İlk seri katil olarak anılan Hiristo, polis müdüriyeti´ne `Hepinizin kanını içeceğim...` diye mektuplar yollayıp, 13 polis başta olmak üzere 21 kişiyi öldürdü. İstanbul emniyetinin başına bela olan Hiristo, ünlü sinema ve dizi oyuncusu Selda Alkor´un babası Emniyet Amiri Muharrem Alkor tarafından öldürüldü. Hiristo sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16, öldüğünde ise 23 yaşındaydı.