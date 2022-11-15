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Özel ekip kuruldu! Ankara'da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

Ankara'da bulunan cesetler için harekete geçildi! Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu. Cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu. İşte detaylar...

15.11.2022 16:28 - Son Güncelleme: 15.11.2022 16:28
Özel ekip kuruldu! Ankara’da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu.

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Özel ekip kuruldu! Ankara’da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

Özel ekip kuruldu! Ankara’da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU BULUNDU

Alınan bilgiye göre, soruşturma savcısının talimatıyla özel ekip kuran cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu.

Özel ekip kuruldu! Ankara’da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi.

Özel ekip kuruldu! Ankara’da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...

Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

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