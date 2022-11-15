Özel ekip kuruldu! Ankara'da bulunan 5 cesedin sırrı çözülüyor...
Ankara'da bulunan cesetler için harekete geçildi! Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu. Cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu. İşte detaylar...
15.11.2022 16:28 - Son Güncelleme: 15.11.2022 16:28
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu.
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.