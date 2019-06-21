Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler
Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor? Dünyanın dört bir yanında bulunan orduların, askerine verdikleri kanlı ve ölümcül eğitimler tek tek görüntülendi.Her biri adeta ölüme meydan okurcasına verilen eğitimde, bazen istenmeyen kayıplar da meydana gelebiliyor. Peki askerine en etkili eğitimi veren ülke hangisi? Türk ordusu askerine hangi eğitimi veriyor? İşte ülke ülke askeri eğitimleri...
21.06.2019 03:05
- Son Güncelleme: 21.06.2019 03:11
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