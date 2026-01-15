Oxford'lu uzmanlar onayladı: Günde 5 dakika yürümek yeterli! Ölüm riskini yüzde 10 azaltıyor
The Lancet dergisinde yayımlanan ve 135 binden fazla yetişkinin verilerinin analiz edildiği çalışmaya göre, günlük egzersiz süresine yalnızca beş dakika eklemek, genel nüfusta ölüm riskini yüzde 10 oranında azaltabiliyor. Oxford Üniversitesi'nde biyomedikal bilişim alanında çalışan Prof. Aiden Doherty, bulguları olumlu karşıladı. Doherty, analizlerin şimdiye kadar kullanılan en iyi veri kaynaklarına dayandığını ve önceki çalışmalara kıyasla önemli bir ilerleme sunduğunu belirtti.
