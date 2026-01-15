Oxford'lu uzmanlar onayladı: Günde 5 dakika yürümek yeterli! Ölüm riskini yüzde 10 azaltıyor

UZMANLAR YİNE DE WHO ÖNERİLERİNİ HATIRLATIYOR

Uzmanlar, bu bulgulara rağmen Dünya Sağlık Örgütü'nün haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz önerisinin hala geçerli olduğunu vurguluyor.

Fiziksel aktivite ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen Dr. Brendon Stubbs ise özellikle en hareketsiz bireyler için bu sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Stubbs'a göre, tempolu kısa bir yürüyüş, birkaç kat merdiven çıkmak ya da çocuklarla enerjik oyunlar oynamak bile anlamlı fark yaratabiliyor.