ÖSYM açıkladı: 2018 YKS önlisans 2 yıllık üniversite taban başarı sıralaması

ÖSYM, YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar puan türü ve genel kontenjan listelerinin açıklanmasının ardından ÖSYM'nin iki yıllık önlisans taban başarı sıralamasının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. ÖSYM, YKS 2018 iki yıllık önlisans başarı sıralamasını yayımladı! İki yıllık önlisans programlarının taban başarı sıralaması belli oldu.