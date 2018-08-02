ÖSYM açıkladı: 2018 YKS önlisans 2 yıllık üniversite taban başarı sıralaması
ÖSYM, YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar puan türü ve genel kontenjan listelerinin açıklanmasının ardından ÖSYM'nin iki yıllık önlisans taban başarı sıralamasının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. ÖSYM, YKS 2018 iki yıllık önlisans başarı sıralamasını yayımladı! 2018 önlisans taban puanlarını araştıran öğrenciler için YKS 2018 önlisans 2 yıllık üniversite taban başarı sıralamasını sizler için hazırladık. İşte, yayımlanan tercih kılavuzu ile beraber iki yıllık önlisans okumak isteyen adaylara rehber olacak taban başarı sıralamaları...
2 Ağustos 2018 Perşembe, 05:09:36 Güncelleme: 05:25:28
ÖSYM, YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar puan türü ve genel kontenjan listelerinin açıklanmasının ardından ÖSYM'nin iki yıllık önlisans taban başarı sıralamasının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. ÖSYM, YKS 2018 iki yıllık önlisans başarı sıralamasını yayımladı! İki yıllık önlisans programlarının taban başarı sıralaması belli oldu.
DİĞER GALERİLER