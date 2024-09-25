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Osmanlı'da yok sayılan yıl! Hiç yaşanmamış sayılıyordu

Osmanlı İmparatorluğu zengin tarihi ve köklü mirası ile büyük bir imparatorluk. Dev bir imparatorluğu yönetmekte zaman zaman karışıklıklara neden olabiliyordu. Öncelikle Osmanlı döneminde mali planlamada iki farklı takvimin esas alındığını belirtelim. Ancak bu noktada içinden çıkılamaz bir sorun meydana gelir ve yeni bir kavram gün yüzüne çıkar; sıvış yılı. Peki nedir sıvış yılı? Hangi isyanlara kapı aralamıştır? Dilerseniz detayları birlikte keşfedelim.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:28 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 15:28
Osmanlı’da yok sayılan yıl! Hiç yaşanmamış sayılıyordu 1

Osmanlı İmparatorluğu, geniş toprakları ve farklı kültürleri bir araya getiren köklü bir yapı. Ancak bu büyüklükteki imparatorlukların yönetiminde zaman zaman zorluklar ve karışıklıklar olabiliyor. Osmanlı'da özellikle mali planlamada iki farklı takvimin kullanılması, vergilerde ciddi değişimlere neden oluyordu. Bu karmaşıklık beraberinde yeni bir oluşumun doğuşuna yol açtı: sıvış yılı. Bu kavram Osmanlı maliyesinde durumları alt üst etmeye başladı ve çeşitli isyanların tetikleyicisi olur.

Osmanlı’da yok sayılan yıl! Hiç yaşanmamış sayılıyordu 2

Mali planlamada iki farklı takvim kullanıyordu

Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca İslam dünyasının ortak takvimi olan Hicri takvimi kullandı. Tarihi ve önemli hadiseler Hicri takvime göre belirlenirken, dış devletlerle yapılan anlaşmalar ve malî planlamalar için iki farklı takvim kullanıldığını belirtelim. Peki bu nasıl oluyor, hemen açıklıyoruz! Gelirleri güneş takvimine göre toplayan devlet, giderleri ise ay takvimini referans alarak raporluyordu. Ancak burada büyük bir sorun görülmekteydi. 33 güneş yılının karşılığı 34 kamerî yıl anlamına geliyordu.

Osmanlı’da yok sayılan yıl! Hiç yaşanmamış sayılıyordu 3

Senede 1 hiçbir vergi almaksızın bütçeden harcanıyor

Daha net ifade etmek gerekirse bir yıl açıkta kalıyordu. Bu da demek oluyor ki Osmanlı Devleti, o sene hiçbir vergi almaksızın bütçesinden harcamak zorunda kalıyordu. Aktif olarak kullanılan bu sistemde en içinden çıkılamaz olan durum da şüphesiz, hicrî takvim esaslı maaş ödenen ulufelerin bütçeye verdiği zarar olarak açıklanabilir.

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