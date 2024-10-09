Osmanlı saray mutfağı adetleri: Sofralarda zarafet ve lezzet

Osmanlı sarayında yemekler belirli bir düzen içinde sunulurdu. Sofralar estetik bir şekilde hazırlanır ve genellikle büyük tabaklarda paylaşılırdı. Yemekler misafirler için özel olarak hazırlanır ve zengin bir sunumla servis edilirdi. Osmanlı saray mutfağı köklü kültürel mirası ve gelenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte bu mutfağın en önemli adetleri...